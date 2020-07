Business news: Banca centrale Messico, risolto attacco informatico sferrato a pagina web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha riportato un attacco informatico compiuto nella giornata di martedì alla propria pagina web, chiuso senza danno per i circuiti finanziari e di pagamento. "Il tentativo di interruzione di servizio ha causato un funzionamento intermittente della pagina web per circa 30 minuti. Trascorso questo tempo, le pagine della Banca hanno funzionato con normalità", si legge in una nota dell'istituto. Banxico rivendica il corretto funzionamento dei meccanismi e protocolli di protezione disposti per fare fronte a questo tipo di evenienze, garzie a i quali si sono evitati "danni ai processi nei mercati finanziari e ai sistemi di pagamento". L'autorità monetaria ha assicurato che durante le operazioni di manutenzione e ripristino dei servizi "è stata preservata la intergrtà delle informazioni" tanto della Banca quanto delle istituzioni finanziarie ad essa collegate. (Mec)