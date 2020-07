Business news: infrastrutture, ambasciatore Cina "aziende ottimiste sugli investimenti” in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società cinesi sono "ottimiste" circa le prospettive di investimenti a lungo termine in Brasile. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese in Brasile, Yang Wanming, sottolineando che il Brasile può far parte dell'iniziativa Nuova via della seta (Belt and road initative, Bri), che ha già promosso oltre 110 miliardi di dollari in investimenti in tutto il mondo. "Le società cinesi monitorano attentamente progetti specifici nel settore infrastrutture e sono ottimiste sulle prospettive di investimenti a lungo termine in Brasile, sono disposte a intensificare e semplificare le comunicazioni al fine di trovare modelli di cooperazione coerenti con le aspettative di entrambe le parti", ha affermato Wanming nel corso del suo intervento all'incontro promosso dall'ambasciata cinese in Brasile e dal ministero delle Infrastrutture tra il governo brasiliano e le società cinesi. Obiettivo dell'iniziativa è quello di rafforzare la cooperazione in materia di investimenti tra società cinesi e brasiliane nel settore delle infrastrutture. (Brb)