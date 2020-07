Innovazione: Raggi presenta progetto per rubrica "Roma smart. L'inventore del mese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Sara De Franceschi, ha 35 anni ed è una designer. È lei l’inventrice che oggi vi presento per la rubrica "Roma smart. L'inventore del mese". All'edizione 2019 della Maker Faire di Roma ha presentato una collezione di oggetti pensati per bambini con disturbi dello spettro autistico e disordini sensoriali. Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Come potete vedere nel video - aggiunge Raggi - si tratta di oggetti con i quali il bambino può giocare ma che, se utilizzati insieme a un terapista, possono aiutarlo a imparare a fare esperienza del mondo e di se stesso attraverso i sensi. Mettere la creatività a disposizione dei bisogni reali è l’obiettivo che si è prefissata la designer. Un progetto che può concretamente aiutare questi bambini che, a causa di alcuni disturbi, hanno bisogno di qualcuno che li guidi e li educhi a focalizzarsi sulle informazioni che ricevono dal mondo esterno. Nelle prossime settimane condividerò con voi altri progetti selezionati tra quelli esposti alla Maker Faire di Roma dello scorso anno. Si tratta di progetti che si sono contraddistinti sul piano sociale ed economico e che, grazie a creatività e uso sapiente delle risorse a disposizione, possono concretamente migliorare la vita delle persone in città", conclude il sindaco. (Rer)