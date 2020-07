Usa: coalizione d’impresa chiede a Trump di mantenere programma Daca per giovani immigrati  (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il loro lavoro e il loro impegno nei confronti delle nostre aziende, delle loro famiglie e comunità sono fondamentali per la forza della nostra nazione, soprattutto perché ci sono decine di migliaia di beneficiari del Daca che lavorano come medici e infermieri in prima linea e in altri settori critici per combattere la Covid-19”, prosegue il testo della lettera, che reca la data dell’11 luglio. La Coalizione sottolinea che dai sondaggi è emerso che la maggioranza dei cittadini statunitensi di ogni estrazione politica è favorevole alla protezione dei beneficiari del programma. “Non è il momento di interrompere la ripresa economica delle nostre compagnie e comunità né di mettere a repentaglio la salute e la sicurezza di questi soggetti vulnerabili” prosegue la lettera, che si conclude con l’appello a rinunciare a ulteriori “azioni amministrative” contro il Daca. (segue) (Nys)