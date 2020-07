Brasile: coronavirus, media di oltre mille decessi al giorno nell’ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono salite a 71.492 le vittime dell’epidemia di coronavirus in Brasile e a 1.840.812 i casi complessivi, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, aggiornati a ieri. Rispetto al bollettino precedente sono stati registrati altri 968 decessi e 36.474 nuovi contagi. Il paese sudamericano ha registrato il primo decesso quattro mesi fa e nell’ultima settimana la media giornaliera dei decessi è stata superiore a mille. Per numero di casi il Brasile è secondo solo agli Stati Uniti. Tra i contagiati c’è anche il presidente, Jair Bolsonaro, di cui la stampa documenta i comportamenti nelle due settimane precedenti la comparsa dei sintomi: presenza in luoghi affollati, strette di mano, mancato uso della mascherina. La moglie Michelle, invece, ha annunciato ieri su Instagram che sia lei che le due figlie, Renan e Laura, sono negative.(Brb)