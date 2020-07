© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Raggi ama davvero Roma chieda a Beppe Grillo di scusarsi con tutti i romani. Invece di rivolgersi all'autore del sonetto, abbia il coraggio di dire apertamente al garante del M5s di eliminare la frase 'gente de fogna' dal suo blog. Per una volta faccia il vero sindaco, tanto mi pare di capire che da oggi non ha più un partito alle spalle". Lo afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. (Com)