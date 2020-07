Business news: industriali Brasile, fatturato cresciuto 11,4 per cento a maggio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione nazionale dell'industria del Brasile (Cni) ha reso noto che a maggio il fatturato, le ore lavorate e l'utilizzo della capacità nel settore sono aumentati dell'11,4 per cento su mese, dopo l'enorme calo registrato ad aprile. Il risultato ha interrotto la sequenza di cali dell'indicatore causati dalla sospensione delle attività in diverse unità industriali del tra marzo ed aprile, con contrazioni rispettivamente del 4,2 per cento e del 23,5 per cento. "In una situazione normale, un aumento di questa portata sarebbe da celebrare, ma in realtà si tratta di una ripresa molto timida di fronte alla perdita accumulata nei mesi precedenti", ha affermato la Cni in un comunicato. L'inizio della ripresa si riflette nelle ore lavorate negli stabilimenti, che sono cresciute del 6,6 per cento rispetto ad aprile. Di conseguenza, l'utilizzo della capacità installata nel settore ha raggiunto il 69,6 per cento a maggio, con un aumento di 2,6 punti percentuali rispetto al mese precedente (67 per cento). (Brb)