Business news: Ocse, su occupazione ricadute coronavirus minori in Messico che in altri paesi

Nel caso di una seconda ondata pandemica in autunno, a fine 2020 la creazione di nuovi posti di lavoro in Messico subirà una contrazione dell'1 per cento e si amplierà dell'1,8 per cento nel 2021. È la stima pubblicata elaborata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel rapporto "Employment Outlook 2020" di luglio. nonostante il calo, il paese nordamericano risulta in questo settore comunque uno dei meno colpiti dalla crisi sanitaria, grazie soprattutto alle maggiori garanzie sul lavoro. "I licenziamenti per motivi personali esistono nella maggior parte dei paesi. I datori di lavoro possono licenziare i dipendenti che sono divenuti inadeguati al posto (per ragioni mediche o di qualifica professional) o il cui lavoro è insufficiente. In alcuni paesi, però, un rendimento insufficiente non è una ragione giusta per il licenziamento (per esempio Cile, Finlandia, Francia, Messico, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia)", si legge nel rapporto. Se non dovesse esserci una seconda ondata di contagi la creazione di impiego dovrebbe cadere solo dello 0,7 per cento e risalire dell'1,6 per cento l'anno prossimo.