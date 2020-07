Roma: Raggi, grazie a lavoro Polizia locale, isolate alcune aree per evitare assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, ringrazia gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale che, "anche questo fine settimana, ha presidiato le principali zone della movida della città. Controlli a tappeto, centrati soprattutto sul rispetto delle normative per il contenimento del coronavirus". "In molti quartieri, come venerdì sera a piazza Bologna - aggiunge Raggi - gli agenti hanno dovuto isolare alcune aree per evitare gli assembramenti. Gli stessi motivi hanno portato chiusura di una discoteca nel VII Municipio. Chiusi e sanzionati alcuni locali anche nelle zone di piazza Trilussa, piazza Santa Maria in Trastevere e nel quartiere Appio-Tuscolano. Oltre 50 le violazioni accertate per il consumo, la vendita e la somministrazione di alcolici fuori dall'orario consentito, in particolare nelle zone di San Lorenzo, Trastevere, Ponte Milvio e piazza Bologna, mentre nel Centro Storico le pattuglie sono dovute intervenire in diversi casi per disturbo della quiete pubblica e musica ad alto volume. Sanzionati anche alcuni minimarket, come nel quartiere San Lorenzo, dove in un negozio gli agenti hanno riscontrato irregolarità per più di 2 mila euro e sequestrato oltre 20 chili di alimenti scaduti". (Rer)