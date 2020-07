Roma: De Priamo (Fd'I), Grillo alza bandiera bianca e conferma fallimento Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che sonetto pro Raggi. Le parole del fondatore del Movimento 5 Stelle ricordano la storiella della volpe e l'uva. D'altronde la sindaca è da tempo in caduta libera, collezionatrice di disastri ha portato la Capitale nel più completo degrado. Beppe Grillo alza bandiera bianca e conferma fallimento Raggi, offendendo anche i romani 'colpevoli' di non capire Virginia". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. (Com)