Siria: Borrell e Lenarcic, approccio Russia e Cina su risoluzione Onu su aiuti transfrontalieri "non costruttivo"

- Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, e il commissario europeo alla gestione delle crisi, Janez Lenarcic, hanno espresso soddisfazione per l'approvazione l'11 luglio di una risoluzione sull'assistenza umanitaria transfrontaliera alla Siria. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito dell'Azione esterna dell'Unione europea. Nel comunicato si legge tuttavia del diasppunto legato ai ripetuti veti di Russia e Cina che hanno portato al passaggio degli aiuti da un solo valico, un "approccio poco costruttivo" secondo Borrell e Lenarcic, a maggior ragione in tempo di coronavirus. Il comunicato ribadisce il sostegno dell'Ue nel fornire assistenza ai bisognosi di Sira e il fatto che l'unica soluzione alla crisi nel paese medioreintale è politica, come ribadito durante la Conferenza di Bruxelles del 30 giugno. (Res)