Gli appuntamenti di domani a Milano e Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale.Video assemblea sul sito del Comune (ore 15.30)VARIESecondo ‘Denuncia day’, organizzato dal Comitato Noi Denunceremo - Verità e Giustizia per le vittime di Covid-19.Piazza Dante Alighieri - Bergamo (ore 09.30)Fondazione Culturale Ambrosianeum presenta il nuovo Rapporto sulla Città 2020 “La salute, il pane e le rose”. Intervengono Antonio Calabrò, direttore Fondazione Pirelli, e Elena Cattaneo, senatrice a vita, professore Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano.Via delle Ore 3 (ore 11.00)Presidio di protesta della Lega sotto il consolato della Turchia a Milano per la trasformazione di Santa Sofia in moschea. Partecipa anche il segretario federale Matteo Salvini.Via Antonio Canova 36 (ore 17.00) (Rem)