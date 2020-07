© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 13 luglio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3855m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata nuvolosa o molto nuvolosa sulle Alpi, dove nel pomeriggio-sera non escludiamo qualche debole piovasco. In Valpadana maggior soleggiamento specie pomeridiano, dopo una mattinata con nubi irregolari anche compatte sulle aree più vicine ai monti. Clima gradevole, non caldo. Liguria: giornata di bel tempo salvo qualche annuvolamento sparso al mattino. Ventilazione debole variabile, temperature sui 28°C. Mare poco mosso. (Rpi)