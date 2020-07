Polonia: exit poll, Duda vince le presidenziali con il 50,4 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrzej Duda è stato rieletto presidente della Polonia per un secondo mandato. È quanto emerge dagli exit poll diramati da Ipsos alla chiusura delle urne per il secondo turno delle presidenziali tenutosi oggi. Secondo questo studio, al ballottaggio il candidato del partito Diritto e giustizia (PiS) ha ottenuto il 50,4 per cento dei voti e ha superato il candidato di Piattaforma civica e sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, che si è fermato al 49,6 per cento dei voti. (segue) (Vap)