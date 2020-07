Corea del Sud: cordoglio e polemiche per morte sindaco Seul, domani cerimonia funebre online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione metropolitana di Seul ha indetto cinque giorni di lutto. È stata allestita una postazione pubblica davanti alla sede del Comune per permettere ai cittadini di rendergli omaggio. Alle 13 di oggi si erano presentati in 11.486 mentre in 640 mila hanno deposto fiori in un memoriale virtuale. Tuttavia, non sono mancate neanche le polemiche sia per il costo del funerale, che dovrebbe superare il miliardo di won (oltre 742 mila euro), sia per le ombre riguardanti la condotta del defunto politico. È stata lanciata una petizione contro i cinque giorni di cordoglio, che a mezzogiorno di oggi ha raccolto 500 mila firme. La petizione è stata inviata alla presidenza. L’ufficio presidenziale è tenuto a fornire una risposta ufficiale alle petizioni con più di 200 mila sostenitori. (Git)