Migranti: Viminale, domani videoconferenza per rafforzare l’impegno con i Paesi di partenza dei flussi

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, d’intesa con la Commissione europea e la presidenza di turno tedesca, ospiterà, domani lunedì 13 luglio – in videoconferenza – un vertice ministeriale al quale parteciperanno i Commissari europei Ylva Johansson e Olivér Várhelyi, i ministri dell’Interno di Germania, Francia, Spagna e Malta e gli omologhi di Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania. Lo riferisce il Viminale, secondo cui lo scopo principale del vertice è rafforzare l’impegno con i Paesi di partenza dei flussi migratori più consistenti in arrivo in Italia e, attraverso l’Italia, in Europa, per la prevenzione e il contrasto alla rete del traffico di migranti, attraverso la condivisione di iniziative per il rafforzamento della dimensione esterna della politica di sicurezza dell’Unione.(Rin)