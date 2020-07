Francia: dimissioni di tre dirigenti di Ubisoft dopo indiscrezioni su molestie sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre dirigenti di Ubisoft, azienda francese attiva nel settore dei videogiochi, hanno presentato le dimissioni, dopo che nei giorni scorsi il quotidiano "Libération" ha riportato alcune indiscrezioni riguardanti episodi di molestie sessuali all'interno della società. Lo ha reso noto il gruppo con un comunicato. A lasciare l'azienda è il direttore creativo Serge Hascoet, insieme alla direttrice delle risorse umane, Cecile Cornet, e al direttore degli studi canadesi, Yannis Mallat. "Queste dimissioni "fanno seguito a un esame approfondito che la società ha condotto in risposta alle recenti dichiarazioni e accuse di cattiva condotta e di comportamenti inappropriati", si legge nella nota. Ubisoft ha specificato al quotidiano "Le Figaro" che Cornet ha lasciato il suo posto ma rimarrà dipendente dell'azienda, dove lavora dal 1997. "Ubisoft non è stata in grado di garantire ai suoi collaboratori un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo. Non è accettabile", afferma nel comunicato l'amministratore delegato del gruppo, Yves Guillemot. (Frp)