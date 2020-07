Coronavirus: in provincia di Mantova 27 nuovi, a Milano città +5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Milano sono 6 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 5 in città. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino giornaliero con i dati dell’andamento dell’epidemia. A far segnare i dati peggiori sono le province di Mantova e Bergamo con rispettivamente 27 e 21 nuovi contagiati. Seguono le province di Monza Brianza +7, Brescia +6, Cremona +6, Como +1, Lecco +1 e Varese +1. Nelle provincia di Sondrio, Pavia e Lodi da ieri non sono state registrati nuove positività. (Rem)