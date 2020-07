Ue: Di Maio, da pandemia imparato ad avere coraggio, stasera a Bruxelles per rafforzare Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa pandemia sicuramente abbiamo imparato una cosa: ad avere tanto coraggio. Il coraggio di prendere delle decisioni a volte impopolari ma funzionali alla salvaguardia della vita umana. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Il coraggio di parlare sempre con la massima trasparenza con la gente, anche in situazioni di sofferenza. Questo coraggio ci ha fatto crescere, fortificato e fatto capire che anche nei momenti più difficili non bisogna mai abbattersi", ha scritto il ministro. "Agosto sarà sicuramente un mese crocevia.Dopo settimane buie, la gente ha il diritto di trascorrere un’estate serena, magari in famiglia, con i propri cari e gli amici. E noi dobbiamo garantirgli questo, pensando già a settembre come un momento di ripartenza. Che significa: lavoro", ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. "Questa sera sarò a Bruxelles per una riunione con alcuni dei miei omologhi europei. Continuiamo a lavorare senza sosta, anche perché più forte è l’Europa e più forte sarà ogni singolo stato membro. A partire proprio dall’Italia", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)