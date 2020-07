Spagna: Catalogna, otto comuni in quarantena dopo nuovo picco di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della generalità della Catalogna ha disposto il confinamento totale nella città di Lleida e di altri sette comuni della regione di Segrià, a causa del nuovo focolaio di contagi da Covid-19. "La popolazione deve rimanere a casa tranne che per recarsi al lavoro" e altre attività come recarsi in banca, acquistare generi alimentari o prendersi cura di una persona malata, ha comunicato il ministro della Salute regionale, Alba Verges, in una conferenza stampa congiunta con il titolare del dicastero della Interno, Miquel Buch. I comuni interessati dalla misura, dove sarà in vigore anche il coprifuoco dalla mezzanotte, sono Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig e Torres de Segre. (Spm)