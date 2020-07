Roma: Figliomeni (Fd'I), Raggi prenda distanze da Grillo e vergognose offese a romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono veramente "inaccettabili e da rispedire al mittente gli insulti ai romani da parte di Beppe Grillo, chiamati 'gente di fogna' perché colpevoli di non volere più un sindaco che si sta rivelando il peggiore di tutti per come sta lasciando Roma". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Oltre che danneggiati - aggiunge - adesso siamo pure beffati da chi ha fatto le sue fortune a suon di parolacce contro i politici di prima ma che, alla prova del nove, si è rivelato totalmente inadeguato a gestire anche le cose più semplici. Noi, a differenza loro e del ricco Grillo, non rivolgiamo parolacce anche se probabilmente molti romani crediamo non si risparmierebbero visto che sono sempre più esausti da questa scellerata gestione che causa sempre più disagi e danni. Raggi, se amasse veramente Roma, dovrebbe immediatamente prendere le distanze da Grillo e dalle sue ignobili offese ed insulti". (Com)