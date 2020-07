Lavoro: assessore Lazio, sì a riforma organica ammortizzatori che sia un ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma degli ammortizzatori sociali annunciata dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, "è senza dubbio necessaria per rispondere all'esigenza di assicurare tutela nel reddito ai lavoratori che per effetto dell'emergenza Covid19 hanno sospeso o ridotto la propria attività lavorativa". Lo dichiara, in una nota, Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e formazione della Regione Lazio. "La crisi che stiamo attraversando - aggiunge - ha colpito notevolmente i redditi dei lavoratori e inciderà in modo significativo sul mercato del lavoro. Per questo motivo credo sia necessario che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali sia accompagnato da misure di politica attiva e di riqualificazione professionale che abbiano l'obiettivo di non disperdere le professionalità e adeguare le competenze all'esigenza del mercato, rilanciando opportune politiche formative. Non solo. È quanto più utile che tale strumento sia reso semplice e immediato. Mentre vengono riprogrammate le politiche del lavoro non possiamo non tener conto di quanti ancora attendono la cassa integrazione. È necessario che vengano prontamente messe a disposizione le risorse, con l'emanazione del terzo decreto interministeriale di riparto, così da evadere integralmente le istanze delle prime 9 settimane di cassa integrazione e per assicurare le prestazioni del Fondo sull'artigianato". (Com)