Usa: coalizione d’impresa chiede a Trump di mantenere programma Daca per giovani immigrati 

- La Coalizione per il sogno americano, un’organizzazione di leader d’impresa a sostegno del programma Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), ha scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per chiedergli di mantenere tale programma, risalente all’amministrazione di Barack Obama, che impedisce l’espulsione dagli Usa di circa 650 mila giovani migranti irregolari. La coalizione conta più di 140 membri di diversa appartenenza politica e di vari settori industriali. Tra i firmatari ci sono nomi come Amazon, Apple, Cisco, Ebay, Facebook, General Motors, Google, Hilton, Hp, Ibm, Intel, Levi Strauss & Co, Marriott, Microsoft, PayPal e Starbucks. “Esortiamo con forza a mantenere il programma Daca. I beneficiari del Daca sono da anni membri cruciali dei nostri organici, industrie e comunità e si sono attenuti alle leggi e ai regolamenti del nostro paese al fine di mantenere il loro status”, si legge nella lettera, pubblicata da “Fox News”. (segue) (Nys)