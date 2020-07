Usa: coalizione d’impresa chiede a Trump di mantenere programma Daca per giovani immigrati  (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Daca era stato concepito per consentire a soggetti di età inferiore a 16 anni entrati irregolarmente negli Stati Uniti di evitare per due anni (prorogabili) l’espulsione e di ricevere un permesso di lavoro. Molti dei beneficiari del programma, chiamati “sognatori”, hanno oggi tra i 20 e i 30 anni e, stando ai dati raccolti alla fine del 2019, il 45 per cento di loro vive tra la California e il Texas. La maggior parte dei beneficiari ha trovato inoltre impiego in aziende dell’industria alimentare e del settore sanitario, alcune delle quali hanno avuto un ruolo cruciale durante la pandemia di coronavirus. La chiusura del programma era stata firmata nell’autunno del 2017 dall’allora procuratore generale Jeff Sessions e aveva portato a un lungo iter di cause legali e di decisioni delle corte federali. La Corte suprema è stata chiamata a esprimersi nel novembre del 2019. Il 18 giugno i supremi giudici hanno stabilito che la decisione dell’attuale capo della Casa Bianca di chiudere il programma è stata “arbitraria e capricciosa”. Il presidente Trump, ha definito “orribile” e “motivata politicamente” la sentenza della Corte. (Nys)