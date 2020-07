Milano: De Corato (Fd'I), movida senza regole, mancano i controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come è possibile che un uomo sia stato spinto nel Naviglio, sabato notte, nell'affollata Darsena, cuore della Movida milanese, senza che nessuno intervenisse? Questo episodio, avvenuto senza alcun motivo, dimostra, ancora una volta, che i controlli sono inesistenti". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, commentando l'episodio di cui è rimasto vittima un venditore di rose sabato notte sulla Darsena. "Mi preoccupa anche il fatto che sia accaduta un'altra aggressione con simili modalità la scorsa settimana sempre sui Navigli - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - Eppure proprio il sindaco Sala, al termine del lockdown, si era recato con la polizia locale sui Navigli per mostrare il giro di vite dei controlli nelle vie dell'aperitivo. Evidentemente si è trattato di una sceneggiata a uso e consumo di giornalisti e fotografi, visto gli episodi che continuano a verificarsi in tutta la zona". (com)