Polonia: elezioni presidenziali, alle 17 affluenza al 52,1 per cento

- Alta affluenza al secondo turno delle elezioni presidenziali in Polonia. Alle 17 ha votato il 52,1 per cento degli aventi diritto, ad annunciarlo il responsabile della Commissione elettorale nazionale (Pkw), Sylwester Marciniak. Due settimane fa, nel primo turno delle elezioni, l'affluenza alle 17 si attestava al 47,89 per cento. Nelle precedenti elezioni presidenziali, svoltesi nel 2015, l'affluenza alle urne nel secondo turno delle elezioni presidenziali alle 17 era stata del 40,51 per cento. (Vap)