Usa: coronavirus, la Florida registra incremento giornaliero record di casi

- Le autorità sanitarie della Florida hanno riferito oggi un incremento record di casi di coronavirus: 15.300, il numero più alto registrato in un solo giorno da qualsiasi Stato degli Usa da quando la pandemia ha raggiunto il paese. Il numero supera nettamente i 12.847 casi registrati dallo Stato di New York il 10 aprile e gli 11.694 casi registrati dalla California la scorsa settimana. Nonostante la diffusione del contagio, con un totale di 269.811 casi, il governatore statale, Ron DeSantis, repubblicano ha disposto la riapertura delle scuole per cinque giorni alla settimana. Ieri, inoltre, sono stati riaperti dopo quattro mesi i parchi a tema Disney World a Orlando (Magic kingdom e Animal Kingdom). Il mese prossimo la Florida ospiterà, a Jacksonville, la Convention nazionale repubblicana. (Nys)