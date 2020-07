Roma: Raggi ringrazia autore sonetto ma chiede "togli gente di fogna, non mi piace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franco, grazie di cuore. Amo Roma con tutta me stessa: questo mi fa andare avanti insieme all'affetto di tutti voi. Così, Virginia Raggi, sindaco di Roma, risponde all'autore del sonetto pubblicato dal leader M5s Beppe Grillo sul suo blog. "Gli ostacoli, i boicottaggi, gli incendi, i sabotaggi in questi anni non sono mancati. - e c'è ancora chi rema contro il cambiamento - ma noi romani siamo più forti. Ps: Quel 'gente de fogna' non mi piace. Lo so che ti riferisci a chi ruba o incendia ma, se puoi, toglilo. Di una cosa sono fiera, nel mio ruolo sono il sindaco di tutti i romani, soprattutto di chi mi critica", scrive Raggi. (Rer)