Hong Kong: concluse primarie dei democratici, 582 mila elettori secondo gli organizzatori

- Si sono chiuse a Hong Kong le primarie per la scelta dei candidati dell’opposizione pro democrazia in vista delle prossime elezioni del Consiglio legislativo (Legco), che si terranno il 6 settembre. Alle 21, al termine della seconda giornata, hanno espresso il loro voto circa 582 mila persone, secondo quanto riferito da Au Nok-hin, ex legislatore del Partito democratico e membro del Fronte civile per i diritti umani, che ha coordinato l’organizzazione insieme a Benny Tai, giurista e attivista, in prima fila nel movimento del 2014 Occupy Central with Love and Peace. Il numero corrisponde al 13 per cento degli elettori registrati nella città e ha superato di gran lunga l’obiettivo degli organizzatori, di 170 mila. Alla vigilia, infatti, c’era molta preoccupazione per l’affluenza, a causa dei timori per la legge sulla sicurezza nazionale, da poco entrata in vigore, e delle restrizioni dovute all’epidemia di coronavirus, che negli ultimi giorni sta registrando una nuova ondata di casi. (segue) (Cip)