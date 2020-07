Francia: premier Castex in Guyana per valutare misure adottate per contrastare coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier francese, Jean Castex, è arrivato in Guyana questa domenica per confermare “il massimo sostegno dello Stato” mentre il territorio francese d’oltremare sta affrontando la fase peggiore dell’epidemia di coronavirus. Accompagnato dal ministro delle Autorità locali dal 2018, Sebastien Lecornu, e dal ministro della Salute, Olivier Véran, Castex è atterrato, con maschera protettiva sul viso, nella base aerea di Matoury e si è trasferito a Cayenne per visitare il centro di crisi interdipartimentale appena realizzato. Il premier incontrerà inoltre il personale ospedaliero e alcuni funzionari amministrativi locali e successivamente visiterà l’ospedale di Cayenne e l'Istituto Pasteur. (Frp)