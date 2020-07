Milano: De Corato, con orario estivo meno vetture e tutte affollate, dove sono finiti controlli promessi da Atm e Comune  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai non riesco neanche più a contare le segnalazioni che mi arrivano ogni giorno e che vengono pubblicate anche sui social per denunciare la situazione inaccettabile in cui viaggiano i mezzi pubblici a Milano. Nonostante ci troviamo ancora in emergenza Covid 19, non vengono rispettate le regole di distanziamento sociale e l'obbligo di indossare la mascherina per contenere il rischio di contagio. Come se non bastasse, con l'entrata in vigore dell'orario estivo sono state tagliate le corse e questo significa vetture ancora più affollate, con i viaggiatori che si accalcano". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, in merito alla questione dell'affollamento sui mezzi pubblici a Milano. "Un dato allarmante - continua l'ex vicesindaco - che riguarda sia le linee di superficie, a cominciare dalla filovia 90/91, sia la metropolitana. Gli stessi conducenti di Atm si trovano in una situazione insostenibile mentre la security di Atm non basta per svolgere i controlli necessari. Perché non sono stati organizzati dei controlli con personale ad hoc, come era stato annunciato, da parte del Comune e della stessa Atm?".(com)