Civitavecchia: blitz Legambiente a Torrevaldaliga nord, centrale è nemico clima numero uno nel Lazio (2)

- Torrevaldaliga Nord, "secondo gli ultimi dati prevenienti da Bruxelles - si legge in una nota di Legambiente - è al primo posto assoluto tra gli impianti italiani per emissioni, nel 2018 ha prodotto infatti 8,1 milioni di tonnellate di Co2: tra le 30 aziende che emettono più gas serra nel Continente, 22 sono impianti termoelettrici e tra questi, la centrale di Torrevaldaliga Nord, oltre ad essere prima in assoluto per l’Italia e al 14esimo posto tra le aziende con maggiori emissioni climalteranti in Europa. Nel Lazio, secondo il registro europeo delle emissioni E-prtr, su 11.409.000 di tonnellate di Co2 derivante da 9 impianti di produzione energetica da fonti fossili, il 78 per cento provengono dalla Centrale Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia, l’11,2 per cento del totale nazionale". Legambiente rivolge un appello "a Governo ed Enel, chiedendo di abbandonare l’ipotesi di riconversione a gas dell’impianto a nord di Roma: 'La riconversione ecologica della Centrale di Civitavecchia non può che passare da un polo a fonti rinnovabili, fatto dall'insieme di eolico, solare fotovoltaico e sistemi di accumulo, in grado di rispondere alle esigenze energetiche del Paese ma anche di dare una nuova opportunità di sviluppo al territorio, così come sta avvenendo in molti altri Paesi europei e americani0, ha evidenziato Scacchi. (segue) (Com)