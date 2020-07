Corea del Sud: cordoglio e polemiche per morte sindaco Seul, domani cerimonia funebre online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo del defunto sindaco di Seul Park Won-soon, attualmente nell’obitorio dell’ospedale del policlinico dell’Università nazionale, sarà trasferito domani nella sede del comune per una cerimonia che inizierà alle 8.30 e sarà trasmessa online per evitare assembramenti in conformità con le norme di contenimento dell’epidemia di coronavirus. Solo un centinaio di persone potranno partecipare. Lo ha annunciato oggi il comitato incaricato dei preparativi. Il politico è stato ritrovato morto, presumibilmente suicida, nella serata di giovedì sul Monte Bukak, alle porte della capitale sudcoreana. Aveva 64 anni ed era al terzo mandato e una figura di spicco del Partito democratico, tanto che si ipotizzava una sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2022. Le autorità ritengono che il sindaco si sia suicidato, probabilmente a seguito delle accuse di molestie sessuali ai suoi danni da parte di una ex segretaria, che aveva recentemente sporto denuncia a suo carico. (segue) (Git)