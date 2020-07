Coronavirus: in Lombardia 77 nuovi casi, decessi +8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia i nuovi casi positivi al coronavirus sono 77 (di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 'debolmente positivi') a fronte di 9.545 tamponi effettuati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino giornaliero con i dati dell’andamento dell’epidemia. I guariti/dimessi arrivano a 70.297 (+277) di cui 68.199 guariti e 2.098 dimessi. Da ieri aumentano lievemente (+2) i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 31 mentre scendono di 13 unità quelli non in terapia intensiva che sono 160. I nuovi decessi sono 8 che portano il totale complessivo a 16.748. (Rem)