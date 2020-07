© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si reca domani in Germania dove sarà ricevuto dal castello di Meseberg, residenza del governo federale in Brandeburgo. È quanto si legge in un comunicato della cancelleria tedesca. I colloqui si concentreranno sulle conseguenze economiche e sociali nell’Unione europea della pandemia di coronavirus. (Geb)