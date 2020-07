Iran-Cina: Zarif smentisce voci cessione isola nel Golfo e vendita greggio a prezzi bassi a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Iran, Mohammad Javad Zarif, ha smentito le voci sulla concessione in affitto dell'isola di Kish, nel Golfo persico, e sulla vendita di greggio a pressi scontati alla Cina. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". Zarif ha sottolineato che i rapporti tra Teheran e Pechino si basano su rispetto e reciproco interesse.Negli scorsi giorni, il sito d'informazione "Iran Wire", sito di informazione la cui redazione è formata principalmente da giornalisti iraniani della diaspora, ha parlato di un programma di cooperazione globale di Teheran con l'obiettivo di promuovere un partenariato strategico con la Cina nei campi relativi a commercio, sicurezza - compresa la lotta contro il terrorismo - cooperazione militare, turismo e sostegno delle rispettive posizioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali. "Iran Wire" cita un documento intitolato "Iran-Cina, partenariato globale di 25 anni", di cui afferma aver preso visione. La bozza del documento, precisa il quotidiano, è stata inviata in Cina dal ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. Successivamente, funzionari di Pechino l'avrebbero restituita alle autorità della Repubblica islamica dopo averla modificata con i propri commenti. Qualora approvati, sottolinea "Iran Wire", i dettagli dell'accordo in termini di concessioni da parte dell'Iran a un paese straniero risulterebbero "senza precedenti". (Res)