Ungheria: da mercoledì nuovi controlli alle frontiere per prevenire diffusione del coronavirus

- L'Ungheria ha imposto nuove restrizioni sui viaggi transfrontalieri che entreranno in vigore da mercoledì prossimo per prevenire la diffusione del coronavirus visti i nuovi aumenti dei contagi registrati in vari paesi. È quanto dichiarato da Gergely Gulyas, a capo dell'Ufficio del primo ministro ungherese Viktor Orban, nel corso di una conferenza. Secondo Gulyas sono necessarie nuove restrizioni per mantenere il coronavirus "fuori dai confini" al fine di evitare la reintroduzione di misure di blocco interne. "Queste restrizioni servono a proteggere la nostra libertà", ha detto il rappresentante dell’esecutivo di Budapest. In base alle nuove regole, i cittadini ungheresi che rientrano da paesi ad alto rischio elencati come "giallo" e "rosso" dovranno sottoporsi a dei controlli sanitari al confine e a 14 giorni di quarantena anche se non risultano positivi. Questo può essere evitato solo con due test negativi per il Covid-19 effettuati nei cinque giorni precedenti all’ingresso nel paese, ha detto Gulyas. (Vap)