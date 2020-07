Coronavirus: assessore Lazio, per casi importazione controlli in entrata e isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registrano oggi 20 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 16 di importazione (80 per cento) e di questi 12 hanno un link con i voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Mentre un altro caso risulta di rientro dall'Ucraina, una donna di rientro dal Messico, un uomo dal Montenegro e un uomo dall'Afghanistan. "E' la dimostrazione che in questa fase sono indispensabili i controlli in entrata e l'isolamento". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "I casi di importazione si confermano la prevalenza, mentre sta proseguendo con buoni risultati l'attività di contact tracing per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione - spiega l'assessore -. L'attività ai drive-in per il contact tracing ci ha permesso di eseguire nella sola giornata di ieri 1.600 tamponi". (Rer)