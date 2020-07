Roma: Gasparri (FI), anche giudice del Lavoro boccia sindaco Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice del Lavoro "ha dichiarato illegittimo il bando della promozione di quasi settecento funzionari del Comune. La Raggi bocciata ancora una volta". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Negli ultimi giorni la sindaca di Roma - spiega Gasparri - sta collezionando solo figuracce: bocciata da uno studio che misura il consenso degli elettori e l'ha collocata agli ultimi posti; bocciata dai sondaggi su una sua ricandidatura; bocciata dal Giudice del Lavoro per assunzioni che sono poi diventate promozioni, in tempi record. Malgrado questo campionario poco edificante, che crea imbarazzo anche negli ambienti della maggioranza capitolina, la sindaca fa finta di niente e continua a gestire il Comune come fosse un affare privato, come se non ci fossero regole da seguire. Intanto i servizi continuano a non funzionare, il trasporto pubblico fa segnare i minimi storici in fatto di qualità e le attività produttive sono paralizzate. La recente sentenza del Giudice del Lavoro fa segnare un'altra falla aperta nella gestione del Campidoglio che dovrebbe far riflettere anche i compagni di viaggio della Sindaca sull'opportunità di staccare la spina subito all'Amministrazione. Occorre un cambio di passo con un preciso mandato elettorale. Il tempo della Raggi è ormai scaduto". (Com)