Colombia: coronavirus, da domani blocchi a rotazione nella città metropolitana di Bogotà (4)

- I sindaci dei comuni a bassa trasmissione potranno chiedere al ministero dell’Interno, del Trasporto e dell’Aeronautica civile l’autorizzazione per effettuare voli pilota di trasporto domestico passeggeri. A titolo di sperimentazione, per verificare la sicurezza dei protocolli sanitari, è stato effettuato il volo tra Bucaramanga e Cucuta. Il governo ha inoltre confermato che i voli internazionali riprenderanno a partire dal primo settembre, allo scadere dello stato di emergenza sanitaria. Nei prossimi giorni esperti e funzionari di governo si riuniranno per verificare la fattibilità del ritorno alle attività scolastiche in presenza. (Mec)