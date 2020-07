Turchia: Morelli (Lega), gruppo Milano a presidio contro riconversione Santa Sofia, stare a guardare come cancellare storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Erdogan consegna all'Islam un simbolo cristiano come la basilica di Santa Sofia, questa decisione sarebbe solo l'inizio di una lunga trafila di atti che cancellano la tradizione cristiana, che una certa politica anche in Italia accetta. Lo afferma in una Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, annunciando che il gruppo del Caroccio al Comune di Milano parteciperà al presidio di protesta sotto il consolato della Turchia. “Stare a guardare di fronte all'appello del Consiglio Mondiale delle Chiese e del Santo Padre - aggiunge - significa dimenticare la nostra storia e pone le basi per un'accettazione inerme di atti di prepotenza ad opera di chi non conosce il rispetto e la civiltà”. (com)