Russia: proseguono le proteste a Khabarovsk a sostegno del governatore Furgal

- Sono proseguite oggi a Khabarovsk le proteste non autorizzate a favore di Sergej Furgal, governatore regionale arrestato giovedì scorso. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, delle manifestazioni si sono tenute anche ieri. Secondo il ministero dell’Interno regionale di Khabarovsk, "sino a 12 mila persone hanno preso parte alle proteste". Il governo del Territorio di Khabarovsk e il Partito liberaldemocratico, che ha sostenuto l’elezione di Furgal a governatore, hanno riferito di non essere coinvolti nell’organizzazione delle proteste. Furgal è stato arrestato con l'accusa di "aver organizzato l'omicidio di numerosi imprenditori". Il Comitato investigativo russo ritiene che il politico sarebbe "coinvolto nell'organizzazione e nell’esecuzione di una serie di crimini particolarmente gravi contro cittadini impegnati in attività imprenditoriali commessi nel 2004-2005 nel Territorio di Khabarovsk e nella regione dell'Amur". Oltre al governatore della regione orientale, eletto nel 2018 con il Partito liberaldemocratico, sono state arrestate altre quattro persone. (Rum)