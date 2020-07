Roma: stretta vigili nei luoghi della movida, oltre 3mila controlli, chiusa una discoteca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questo fine settimana la Polizia locale di Roma Capitale ha eseguito un'attività di controllo sul territorio capitolino, con particolare attenzione alle zone tipiche della movida: oltre 3mila le verifiche svolte nelle notti di venerdì e sabato. Una vigilanza mirata a garantire soprattutto il rispetto delle disposizioni per la limitazione del contagio da Covid-19 con presidi rafforzati nelle principali piazze e luoghi di ritrovo, ma anche per contrastare fenomeni di abusivismo commerciale e comportamenti pericolosi su strada. A causa di forti assembramenti che impedivano di fatto l'osservanza delle regole previste per tutelare la salute pubblica, gli agenti hanno dovuto isolare le aree più a rischio per alcune ore, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Affollamento e impossibilità di garantire il rispetto delle norme anti-contagio hanno portato anche alla chiusura di una discoteca nel territorio del VII Municipio. (segue) (Rer)