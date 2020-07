Roma: stretta vigili nei luoghi della movida, oltre 3mila controlli, chiusa una discoteca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte è proseguita l'opera di vigilanza nella zona di piazza Bologna, dove le pattuglie hanno isolato nuovamente l'area dopo aver proceduto a disperdere la folla, come già avvenuto nella serata di venerdì quando, oltre all'interdizione della piazza, sono scattate multe e chiusure per alcuni locali per l'inosservanza delle regole sul contenimento del contagio. Analogo provvedimento di isolamento si è reso necessario in piazza Trilussa e piazza Santa Maria in Trastevere. Particolari verifiche hanno riguardato anche alcuni luoghi di ritrovo nei quartieri Appio e Tuscolano, dove gli agenti sono dovuti intervenire in più occasioni per ripristinare il distanziamento sociale. Sempre in questa zona, necessario l'intervento di dieci pattuglie presso una discoteca dove è stata rilevata una ressa di avventori sia negli spazi adibiti all'intrattenimento sia all'ingresso. Oltre alla chiusura immediata dell'attività, sono scattate le contestazioni per violazione delle prescrizioni volte a garantire la salute collettiva. Ulteriori accertamenti di natura amministrativa sono tuttora in corso. (segue) (Rer)