Roma: stretta vigili nei luoghi della movida, oltre 3mila controlli, chiusa una discoteca (3)

- Oltre 50 le irregolarità accertate per il consumo, la vendita e la somministrazione di alcolici fuori dall'orario consentito, in particolare nelle zone di S. Lorenzo, Trastevere, Ponte Milvio e piazza Bologna, mentre in alcune vie del Centro Storico, gli agenti sono dovuti intervenire per vari casi di disturbo della quiete pubblica, musica ad alto volume in abitazioni e locali e per riproduzione musicale nei luoghi pubblici non autorizzata. Verifiche hanno riguardato anche i minimarket: in uno di questi esercizi gli operanti hanno riscontrato illeciti per un importo superiore ai 2mila euro di sanzione e posto sotto sequestro oltre 20 chili di alimenti scaduti. Il responsabile è stato perseguito anche per l'inosservanza delle norme previste per la limitazione del contagio, come l'assenza di prodotti igienizzanti. Irregolarità amministrative sono state rilevate anche presso due attività di somministrazione nelle vie circostanti piazza Bologna, dove si è proceduto al sequestro della merce alimentare in quanto risultata priva dei requisiti obbligatori di tracciabilità. È stata inoltre inviata apposita segnalazione alla Asl territorialmente competente per le pessime condizioni igienico- sanitarie riscontrate nei locali. Una specifica attività di vigilanza è stata effettuata anche per garantire la sicurezza stradale: più di 700 le infrazioni rilevate, con oltre settanta veicoli rimossi per sosta irregolare o d'intralcio. (Rer)