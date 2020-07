Libia: al Sarraj discute con i vertici militari della situazione a Sirte e Al Jufra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia, Fayez al Sarraj, premier del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, ha discusso con i vertici militari la situazione nelle aree controllate dal Gna e nelle regioni di Sirte e Al Jufra, teatri di recenti escalation tra le forze tripoline e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Secondo l'ufficio stampa del Gna, nella riunione sono stati affrontati la situazione militare nel paese, il grado di preparazione delle forze nelle carie regioni, la conduzione di operazioni presso Sirte e Al Jufra nonché la revisione delle procedure di messa in sicurezza dei territori liberati. Oggetto di discussione sono stati anche l'organizzazione dell'istituzione militare, i meccanismi di implementazione del programma di integrazione dei gruppi armati e lo sviluppo delle capacità militari in cooperazione con i paesi alleati.Stamani, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha dichiarato al quotidiano britannico "Financial Times" che il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli accorderà un cessate il fuoco all'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar solo se quest'ultimo si ritirerà da Sirte e Al Jufra. Il ministro ha sottolineato la determinazione del Gna, sostenuto da Ankara, a riprendere l'offensiva contro l'Lna laddove quest'ultimo non si ritirasse dalla città portuale di Sirte e da Al Jufra, dove si trova una grande base aerea. Cavusoglu ha insinuato che Ankara sia disposta a sostenere qualsiasi offensiva, describendo le condizioni del Gna come "legittime e ragionevoli". Il capo della diplomazia turca ha affermato che "ora dipende dalla contro parte (l'Lna): se accetteranno queste condizioni per un cessate il fuoco duraturo" e - rispondendo a una domanda sul timore che la Turchia venisse risucchiata in un conflitto più ampio - ha dichiarato che Ankara "non è a favore di nessun escalation o guerra nella regione, ma loro (i sostenitori di Khalifa Haftar) si sono impegnati con un golpista quale è Haftar".Nei giorni scorsi, si è alzata la temperatura del confronto in Libia. L'Lna di Khalifa Haftar ha rafforzato la sua presenza nel distretto di Jufra e ha lanciato una serie di campagne di sicurezza per combattere la presenza di “bande fuori legge nella zona”, in particolare contro i trafficanti di esseri umani, droga e alcol. Abdel Basset Achnibou, capo del consiglio dei notabili di Al Jufra, ha affermato che queste campagne non si fermeranno e continueranno contro chi commette crimini nella regione. Jufra ospita un'importante base aerea dove sono presenti Mig-29 e Sukhoi-24 trasferiti dalla Russia nel teatro bellico libico a sostegno delle forze di Haftar. Una forte esplosione è stata udita nel villaggio di Sukna, poco distante dalla base, martedì 7 luglio.Si ritiene in particolare che siano stati presi di mira i sistemi anti-aerei di fabbricazione russa Pantsir posti a protezione degli assetti aerei. Si ritiene possa essere una rappresaglia da parte delle forze del Gna in risposta al raid aereo che ha colpito gli asset militari turchi nella base aerea di Al Watiya, circa 130 chilometri a ovest di Tripoli, il 4 luglio. L’origine dei velivoli che ad Al Watiya hanno colpito e distrutto i sistemi di difesa aerea “Hawk” e di disturbo elettronico “Koral” - in fase di dispiegamento da parte delle forze turche - non è chiara e questo apre il campo ad almeno quattro ipotesi: un coinvolgimento della Francia; un intervento degli Emirati Arabi Uniti; un attacco dell’Egitto; un raid compiuto dall’Lna di Haftar. Secondo il sito web libico “Libya Akbhar”, considerato vicino alle istanze di Haftar e dunque ostile alla presenza turca in Libia, i "nove bombardamenti" sono opera di velivoli militari della Francia partiti dal Mali.Nel frattempo, le Forze armate egiziane hanno condotto le più importanti esercitazioni militari nel periodo post-coronavirus con una serie di attacchi simulati aerei, terrestri e navali contro milizie armate e centri di comando al confine con la Libia. Secondo quanto riporta il ministero della Difesa egiziano, le esercitazioni, note come “Hasm 2020”, sono avvenute alla presenza del responsabile del dicastero, il generale Mohamed Zaki. Nella loro fase principale, le manovre hanno incluso azioni di combattimento aeree, terrestri e navali contro eserciti di mercenari e milizie armate, nonché l'impiego di truppe paracadutate da elicotteri che hanno simulato una serie di blitz contro ipotetici centri di comando di milizie mercenarie. Durante le manovre sono state utilizzate munizioni vere e impiegato anche un battaglione di carri armati appoggiato da forze aree e fanteria aviotrasportata. (Lit)