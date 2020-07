Argentina: coronavirus, 97.509 casi e 1.810 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in Argentina sono saliti a 97.509 e i decessi a 1.810. Lo ha reso noto questa mattina il ministero della Salute. Rispetto al bollettino precedente sono stati registrati otto decessi e 3.449 nuovi contagi. La maggior parte dei nuovi casi si concentra nella provincia di Buenos Aires (2.113) e nella città di Buenos Aires (1.051). L’origine del contagio è legata per l’1,1 per cento a viaggi e per il 33,4 per cento al contatto stretto con una persona infetta, mentre il 48 per cento dei casi è attribuito a una trasmissione comunitaria. Le infezioni in atto nel paese sono 52.997 mentre quelle risolte sono 42.694, pari al 44 per cento; 701 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, i cui posti letto sono occupati per il 51,2 per cento. I decessi sono 39,9 per milione di abitanti; il tasso di letalità è dell’1,9 per cento.(Abu)