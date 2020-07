Roma: Zevi, se fossi Raggi, offesa da sonetto Grillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se io fossi Virginia Raggi sarei preoccupata e offesa dal sonetto - che poi sonetto non è, ma vaglielo a spiegare - delirante pubblicato sul sito di Beppe Grillo. Lo scrive sui suoi profili social Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio "Roma. Puoi dirlo forte"."Da cittadino romano - aggiunge - sono semplicemente offeso e indignato di essere trattato così. Grillo, Roma ha già tanti problemi. Non ti ci mettere anche tu con cose che non fanno neanche ridere".(Com)