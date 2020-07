Nagorno-Karabakh: scontri al confine fra Azerbaigian e Armenia, ci sono delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso degli scontri a fuoco lungo la linea di contatto fra Azerbaigian e Armenia. Lo riporta il ministero della Difesa di Baku, secondo cui vi sarebbero delle perdite da entrambe le parti. "A partire dalle 12 (le 14 in Italia) alcune unità delle forze armate armene, violando gravemente il cessate il fuoco nella regione di Tovuz del confine di stato armeno-azerbaigiano, hanno preso di mira le nostre posizioni con colpi di artiglieria. Ci sono perdite da entrambe le parti. Attualmente, sono in corso dei combattimenti in questa area”, ha riferito l’ufficio stampa del ministero azerbaigiano. "A causa dei combattimenti, la parte azerbaigiana ha perso due militari, mentre cinque sono rimasti feriti. Vista la rapida risposta, anche il nemico ha subito delle perdite e si è ritirato", ha aggiunto l’ufficio stampa del ministero. (Rum)