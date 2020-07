Germania-Cina: ministro Esteri Maas, Pechino è un partner ma anche un rivale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania continua a sostenere il principio “un paese, due sistemi” nei rapporti fra Cina e Hong Kong. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Heiko Maas, in un’intervista rilasciata al gruppo editoriale “Rnd”. “Il principio ‘un paese, due sistemi’ non può essere messo da parte” a causa “della nuova legge sulla sicurezza”, ha detto Maas, secondo cui questo punto sarà “un metro di giudizio” nei rapporti con Pechino. Nell’intervista si è parlato dell’incontro dello scorso anno fra il capo della diplomazia tedesca e l’attivista hongkonghese Joshua Wong, un fatto che fu fonte di polemiche con la Cina. “Come ministro degli Esteri, incontro anche rappresentanti della società civile, fa parte del mio lavoro. E nulla cambierà al riguardo. La domanda principale ora è se la Cina sta aderendo ai suoi obblighi internazionali. Vedremo ora molto da vicino come funziona effettivamente la legge sulla sicurezza. È chiaro che ci orienteremo nella misura in cui saranno interessate la situazione dei diritti umani e le libertà fondamentali di Hong Kong, che devono essere garantite dalla legge”, ha detto Maas. (segue) (Geb)